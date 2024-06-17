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- 民芸益子焼 関澤武窯 抹茶碗 鉄釉茶器 共箱・解説書付き
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商品詳細
\"桐箱入りの抹茶碗です。茶器としては一度も使用しておりませんが、一時期茶箪笥の中で飾っていたことはあります。故に『未使用に近い』カテゴリーで出品させていただきます。■共箱サイズ：約16.8㎝×16.8㎝×12.5㎝完璧を求める神経質な方はご遠慮願います。\"7485
http://narcologia.ru/goods/hesitantly987084.html
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http://narcologia.ru/goods/preference735438.html
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