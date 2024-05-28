バック　ニューヨーク　マウスピース7C

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商品詳細
激レアなバックのニューヨーク7C！メッキは完全にハゲ落ちてます。 コレクションを整理します。ビンテージですので擦り傷や使用感はあります。写真をご確認の上ご購入下さい。#マウスピース#トランペットマウスピース#ビンテージ#吹奏楽#ジャズ#バックマウスピース
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