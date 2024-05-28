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バック　ニューヨーク　マウスピース7C
商品番号 B69133628029
商品名

バック　ニューヨーク　マウスピース7C
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 5,676 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レアなバックのニューヨーク7C！メッキは完全にハゲ落ちてます。　コレクションを整理します。ビンテージですので擦り傷や使用感はあります。写真をご確認の上ご購入下さい。#マウスピース#トランペットマウスピース#ビンテージ#吹奏楽#ジャズ#バックマウスピース
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