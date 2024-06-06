aespa エスパ ペンライト

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商品詳細
aespaエスパペンライト今年のLIVEで1度使用しました。目立った傷や汚れはありません。最後の写真がLIVE当日点灯した時の写真です。今週の土日のLIVEに合わせるように発送するのでお早めにお願いします。グッズ種類···ペンライト
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