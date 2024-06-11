S.H.Figuarts キャプテン・アメリカ (インフィニティ・ウォー)

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商品詳細
S.H.FiguartsS.H.フィギュアーツキャプテン・アメリカ（アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー）登場作品名：アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー価格 ：6,380円(税込)販売方法 ：一般店頭発売商品発売日 ：2018年05月25日状態 ：未開封■商品仕様全高：約155mm材質：PVC、ABS製■セット内容・本体・交換用手首左右各2種・槍#BANDAI#バンダイ#魂ウェブ#MARVEL#マーベル#BANDAISPIRITS#SHFiguarts#S_H_Figuarts#SHフィギュアーツ#S_H_フィギュアーツ#アベンジャーズ_インフィニティ・ウォー『アベンジャーズ』シリーズマーベルコミック#キャプテンアメリカ_スティーブ・ロジャース_#S_H_フィギュアーツキャプテン・アメリカ_アベンジャーズ_インフィニティ・ウォー_
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