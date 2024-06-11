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S.H.Figuarts キャプテン・アメリカ (インフィニティ・ウォー)
商品番号 C98478947062
商品名

S.H.Figuarts キャプテン・アメリカ (インフィニティ・ウォー)
ブランド名 エスエイチフィギュアーツ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.H.FiguartsS.H.フィギュアーツキャプテン・アメリカ（アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー）登場作品名：アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー価格　　　：6,380円(税込)販売方法　：一般店頭発売商品発売日　　：2018年05月25日状態　　　：未開封■商品仕様全高：約155mm材質：PVC、ABS製■セット内容・本体・交換用手首左右各2種・槍#BANDAI#バンダイ#魂ウェブ#MARVEL#マーベル#BANDAISPIRITS#SHFiguarts#S_H_Figuarts#SHフィギュアーツ#S_H_フィギュアーツ#アベンジャーズ_インフィニティ・ウォー『アベンジャーズ』シリーズマーベルコミック#キャプテンアメリカ_スティーブ・ロジャース_#S_H_フィギュアーツキャプテン・アメリカ_アベンジャーズ_インフィニティ・ウォー_
http://narcologia.ru/goods/ambassador70706.html
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