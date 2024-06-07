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【早い者勝ち】【超希少】DIR EN GREY メンバー直筆サイン入りポスター
商品番号 F17451558695
商品名

【早い者勝ち】【超希少】DIR EN GREY メンバー直筆サイン入りポスター
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 20,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIRENGREYメンバー直筆サイン入りポスターです。手放したくありませんが、生活が厳しいので手放すことにしました。詩踏みリリース当時のGiGSの雑誌の抽選で一等のポスターです。当選者は1人だったのでかなり貴重なポスターになります。当時から額に入れて保管していますので新品に近いです。サイズはb2かと思われます。証明として付属の用紙(7枚目の写真の用紙)もお付けします。注意:額縁は付属しませんのでご確認よろしくお願いします。DIRENGREY詩踏みサインポスターヴィジュアル系
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