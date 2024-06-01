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- 【源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦牡丹唐草獅子文 花瓶
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商品詳細
【日本伝統工芸】古伊万里の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯 舘林源右衛門作の花瓶になります。この花瓶は源右衛門特有の古伊万里伝統図柄で描かれた染錦牡丹唐草獅子文の花瓶です。美しい細かい図柄はすべて手描きになります。【花瓶の寸法】高さ２２.５㎝、直径１６.０㎝。【共箱】木箱。【窯元定価】￥１９８,０００.－【送料】送料込みです。種類…花瓶素材…陶磁器焼物ブランド…源右衛門 有田焼
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