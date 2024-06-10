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黒唐津銘々皿　中里太郎右衛門
商品番号 N42843889280
商品名

黒唐津銘々皿　中里太郎右衛門
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,730 円
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商品詳細

使わないで保管してた物です。サイズ　H3.5㎝　Φ15.5㎝
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