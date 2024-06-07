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【P】♢懐石♢春慶塗 角盆 入れ子盆 大小 2客（230803B）
商品番号 N19950177337
商品名

【P】♢懐石♢春慶塗 角盆 入れ子盆 大小 2客（230803B）
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数あるお品物の中からご覧頂きまして有難う御座います。♢懐石春慶塗角盆入れ子盆大小2客割れ等目立った大きな傷み無し寸法大　約28.5cm×約44.8cm×高さ約3cm#その他Peace出品のお膳お盆一覧#その他Peace出品の茶道具一覧
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