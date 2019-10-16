白川郷 どぶろく祭り

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商品詳細
水彩画F6額付き橫535mm.×縦440mm.静かな合掌造りの白川郷が突如笛太鼓祭り一色、五穀豊穣里の平和を山の神様に祈願する歴史と伝統ある、お祭りです。
http://narcologia.ru/goods/preference583638.html
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