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新品、未使用品、栞付 南部名工岩鋳造 平丸アラレ 鉄瓶 南部鉄瓶 南部鉄器 鉄分補給寸法縦(鉉含む)２１cm幅２２×１９cm開口１０.５ｃｍ容量１.５リットル重量２１１３ｇ南部岩鋳この鉄瓶は国の伝統的工芸品に認定されています。この鉄瓶は今なお伝統技法の焼型法により一品一品完全なる手作りで製造されており、持ち手や鋳肌、模様など細部に至るまで優れた技法がふんだんに施されております。南部岩鋳ＨＰより素人計測につき、多少の誤差は御容赦下さい南部岩鋳造 新品、未使用品、栞付きの一口です商品内部のコンディションに問題ございません商品外部のコンディションに問題はございませんが、強いて御説明しますと鉉根元部分に若干の塗装スレがみられる程度です商品には焼き抜きによる酸化皮膜処理が施されておりますので、鉄分補給等、問題ございません比較的大型の商品ですが、実用容量は、１.５リットル程度とお考え下さい商品のコンディションについては、必ず個人差がございますので、説明文、画像をよく御覧の上御不明点については必ず御質問ください御希望のお客様には、簡単な取扱説明書をお付けいたしますお気軽にお申し付け下さい水漏れ、その他難はありません画像には見えない汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます画像と商品コメントに疑義があった場合は現物である画像を優先いたします御質問、不明点等ございましたら、お気軽にご質問下さい出品は現状品のみです五徳は付属いたしません状態の感じ方には個人差がおありだと思いますので、神経質な方の御購入はご遠慮下さい商品の特性上、返品＆返金は御遠慮下さいその他、画像を御覧になって御判断下さい種類···茶道具 南部伝統工芸品 南部岩鋳 南部鉄瓶 南部鉄器 茶釜 調理器具 キッチン用品種類···茶道具主な素材···鉄