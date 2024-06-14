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中国　剔紅　堆朱　山水人物文　四方　肉池　朱肉入　D　R6177
商品番号 E50138983554
商品名

中国　剔紅　堆朱　山水人物文　四方　肉池　朱肉入　D　R6177
ブランド名 Evital
特別価格 税込 18,447 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約１．７cm　幅約８．２cm×約８．２cm欠けている箇所が複数見受けられます。朱肉に布の繊維がくっついています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国　剔紅　堆朱　山水人物文　四方　肉池　朱肉入　D　R6177
中国　剔紅　堆朱　山水人物文　四方　肉池　朱肉入　D　R6177 | フリマアプリ ラクマ
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