刀ミュ ブロマイド 豊前江 桑名江 篭手切江 明石国行

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#きほの刀グッズバラ売り不可即購入⭕️合計25枚素人保管なので他のブロマイドにも細かいキズがついてるものが数枚あると思います。あくまでも人の手に渡った物それでもご了承いただける方のみご購入ください。購入後の苦情は受け付けません。他の物もまとめてご購入いただける場合はお値引致しますのでコメントでお声かけください！