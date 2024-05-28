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宜興紫砂壷 周桂珍厚徳載福壺 茶器 中國茶器 急须
商品番号 L47313621574
商品名

宜興紫砂壷 周桂珍厚徳載福壺 茶器 中國茶器 急须
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,686 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可能ですサイズ:16*8センチ(長さ*高さ*)容量:350ミリリットル。《注意事項》※キャンセル、ご返品お断り致します。完璧を求められる方、神経質な方はご購入をお控え下さい。十分ご理解?ご納得頂いた上で、ご購入下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。
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