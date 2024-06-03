kinkikids旧ロゴ写真23枚ご覧頂きありがとうございます。アルバムに入れて保管していました。未使用ですが経年による日焼けや反り、キズ・スレ等ある物もあります。素人検品ですので見落としがある場合がございます。細かい擦り傷や汚れなど気にされる方は購入をご遠慮ください。画像をご確認の上、入札をお願い致します。※画像につきましては、環境や光の加減によって若干の色合い等が異なる場合がございます。



kinki kids 旧ロゴ 写真 23枚 - ミュージシャン



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