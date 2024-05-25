Tourus handmade pickups 1959\

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1959\"BB\"と名付けたこのピックアップ。\"BB\"とはBluesBlood\"の略。日常のたわいもない事、悲しさ、辛さ、そして細やか楽しみ、ブルースは苦しい中から生まれた叫び声であり、願いの声。そんなブルースのプレイヤーが一音一音に込めた想いを拾う感度の良さがこのピックアップの持ち味。音色は1963\"Vertigo\"が明るめのトーンであるのに対しBBは少しダークで低中域が太め。Fender社が1958年頃からストラトキャスターのピックアップを徐々にS極トップに変更して行く過渡期にあるN極トップをイメージして仕上げてあります。皆様がイメージされるスラブボード期のサウンドを意識しております。巻き方向もオリジナル同様CW、クロスワイドを多く盛り込み癖の無いヴィンテージ嗜好の強いピックアップに仕上がっております。基本的な部分（巻き方向やマグネット、磁極など）はヴィンテージを踏襲して製作していますが何よりそのサウンドの「雰囲気」に重きを置いています。人に届く音は同じでも聞こえ方や感じ方は決して同じでは無いと思っています。ですので雰囲気と最大限の共通点を感じて貰える事を目指して製作しました。プレイヤーの弾き方次第で色々なトーンを楽しめる\"BB\"、是非お試しを。仕様ストラトキャスター SSSポールピース間 52.5mmのオールドフェンダースタイルN極トップ CW巻きAlnico5プレーンエナメルワイヤー抵抗値 5.8kΩ～6.2kΩ付属品ピックアップカバー(エイジドホワイト)取付ビスM3×20mmハイトアジャスターゴム他にも出品しております→#retrolab#fender#フェンダー #ストラト#strato#シングルコイル #ピックアップ #手巻き#テレキャスター #mjtシリーズ···Fenderタイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···ピックアップ