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- 茶道具 茶器 替茶器 仁清 駒筋 平安 前田宝泉 新品未使用 長期保管品
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商品詳細
仁清駒筋茶器平安前田宝泉共箱胴径6.5cm高さ6.5cm新品未使用になりますが長期保管品になりますご理解の方宜しくお願いします#茶道具#茶器#替茶器#仁清#平安#清水焼#京焼#宝泉
http://narcologia.ru/goods/freezer917198.html
http://narcologia.ru/goods/moisture144269.html
http://narcologia.ru/goods/capitation486708.html
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