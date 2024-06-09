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スーパーロボット大戦　ラミア・ラヴレス 1/8 完成品フィギュア　コトブキヤ
商品番号 O58903429498
商品名

スーパーロボット大戦　ラミア・ラヴレス 1/8 完成品フィギュア　コトブキヤ
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【スーパーロボット大戦OG】■ラミア・ラヴレスコトブキヤ/KOTOBUKIYA◆入手後コレクション用に暗所にて保管しておりましたが整理の為出品します。◆フィギュア本体に特に目立った傷や汚れ等は見受けられませんが箱に傷み有り。また、あくまでも素人保管のため傷や汚れの見落しがある可能性がございますので完璧な状態をお探しの方は購入をお控えください。◆同梱を希望される方は購入前にご連絡ください、サイズを再計算して送料分値下げ可能であれば対応いたします。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿出品全体→#まだおの出品物プラモ・フィギュア→#まだおの模型↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑こちらから販売中の商品検索が出来ます＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#フィギュア#プラモ#プラモデル#レジン#レジンキット#スーパーロボット大戦#スパロボ#エクセレン#リューネ#クスハ#ゼオラ#ラミア#セレーナ#キャラアニ_トイズワークス#スーパーロボット大戦『スーパーロボット大戦』シリーズ#ラミア・ラヴレス#スーパーロボット大戦ラミア・ラヴレス1_8完成品フィギュア
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ラミア・ラヴレス(完成品) - ホビーサーチ フィギュア

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