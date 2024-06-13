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e2131 古瀬戸 茶入 仕覆 木箱入り 時代 茶器 茶道具
商品番号 W20432870752
商品名

e2131 古瀬戸 茶入 仕覆 木箱入り 時代 茶器 茶道具
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 28,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

e2131古瀬戸茶入仕覆木箱入り時代茶器茶道具----------------------------------------------------口径(内)　2.5cm口径(外)　3.2cm下部巾　5.8cm深さ　7.2cmつまみまでの高さ　7.5cm時代物です。茶入は目立った傷なく良い状態です。蓋に虫喰があります。木箱の真田紐が劣化しており、長さも短いです。新真田紐をお付けいたします。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。中古品・古美術品としての出品でございます。画像をご確認の上、ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly19084.html
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