YAMAHA MU100B

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MU100 今更だけど復活させてみる | ボーっとしてても時間は過ぎてゆく

YAMAHAのハード音源MU100Bです。◯動作確認済みですサンプルデータを、PCからMIDIインターフェースを介してMIDIINAに入力し、RCA出力から再生音が出力されるのを確認致しました。その他の端子を使用する場合については分かりません。◯付属品付けます純正品ではありませんが、動作確認の際に使用したACアダプターとMIDIケーブルを各１本お付けします。上記理由により特にアダプターの使用には自己責任でお願い致します。メーカーより純正も販売されておりますのでそちらをご購入いただければ安心かと思います。△中古品です傷、汚れ等は多少ございます。写真でご確認の上、ご承知おきの上ご検討ください。◯即購入オーケーです。◯らくらくメルカリ便で匿名配送致します。種類...音源