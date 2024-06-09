掛軸　前大徳　西垣大道老師　一行書　「好日」　共箱　V　R5931B

形式...掛け軸・掛軸大きさ （全体）縦約１２３cm×横約６３cm（本紙）縦約３２．５cm×横約５４．３cm全体的にシミが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。



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