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掛軸　前大徳　西垣大道老師　一行書　「好日」　共箱　V　R5931B
商品番号 J35441378630
商品名

掛軸　前大徳　西垣大道老師　一行書　「好日」　共箱　V　R5931B
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 8,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形式...掛け軸・掛軸大きさ　（全体）縦約１２３cm×横約６３cm（本紙）縦約３２．５cm×横約５４．３cm全体的にシミが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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掛軸　前大徳　西垣大道老師　一行書　「好日」　共箱　V　R5931B
掛軸 前大徳 西垣大道老師 一行書 「好日」 共箱 V R5931B | wic ...

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