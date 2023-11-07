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☆シティリーグ優勝構築☆ロストギラティナデッキ！
商品番号 X94080075237
商品名

☆シティリーグ優勝構築☆ロストギラティナデッキ！
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直近のシティリーグで優勝したレシピになります！※好評につき再度作成致しました！☆即購入OK☆☆安心のメルカリ便(匿名配送)です☆☆無言購入\u0026コンビニ払いOK☆☆セット割あり→プロフ一読下さい☆全ての商品早い者勝ちです！スタンダードレギュレーション対応デッキなので、大会でそのまま利用可能です！これからポケカ始める方にもオススメです♪1枚1枚透明スリーブに入れて、丁寧に梱包して発送させて頂きます！(^^)！【注意事項】・取置き、専用、バラ売り不可。・カードは一律プレイ用になります。#わくわく3↑こちらをクリック後［販売中のみ表示］に、チェックを入れて頂ければ販売中のデッキが見やすいです。おかげさまでフォロワー様\u0026リピーター様が増えております♪♪今後も色々なデッキを出品予定です(^^)フォローして頂けると素早くチェック可能です♪⬛︎⬜︎⬛︎⬜︎⬛︎⬜︎⬛︎⬜︎⬛︎⬜︎⬛︎⬜︎⬛︎⬜︎⬛︎#ポケモンカード#ナンジャモ#構築済みデッキリザードンexポケモンカードポケカかがやくリザードンリザードンポケカ初心者ボックスパックシングル...デッキ(まとめ売り)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)
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