新品 HAWAIIAN6激レア限定TシャツM 横山 健 KEN YOKOYAMA

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HAWAIIAN6（ハワイアン６）『IFOUGHTTHELAW』Ｔシャツ２０１２年３月２３日に大阪は心斎橋のライブハウス「火影-ＨＯＫＡＧＥ-」で開催されたライブ『IFOUGHTTHELAW』ライブハウスのキャパの都合上、たった８０人のみが参戦したライブで販売された限定のＴシャツです。新品未使用サイズ：GILDANのＭボディのカラー：ホワイト世の中にほぼ出回ってないと思われます。新品未使用ですが自宅保管しておりましたので、畳みジワがあります。また、首回りの横あたりに僅かですが、うっすらと2㎜程度の小さなシミがあります。神経質な方はご遠慮ください。#hawaiian6#ハワイアン６#PALM#KiM#横山健#KENYOKOYAMAKENYOKOYAMA横山健PIZZAOFDEATHピザオブデスIKKINOTDEADKENYOKOYAMA横山健PIZZAOFDEATHピザオブデスIKKINOTDEAD