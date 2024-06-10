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キングストイ　BURGERMAN ソフビ　モノクロ
商品番号 W13798790271
商品名

キングストイ　BURGERMAN ソフビ　モノクロ
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プリケツ　バーガーマン　モノクロ2ヶ月程度前にT-BASEさんから定価の6500円にて購入しショーケースの中に飾っていました(o^^o)部屋整理の為出品させて頂きます。目立つ傷や汚れなどはないかと思いますが自宅保存品になりますので写真にて状態の確認、気になる事などあればコメントまでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/financier943060.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture972541.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect21770.html
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