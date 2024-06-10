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- 【激レア】ミオヤマザキ グッズ
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商品詳細
ミオヤマザキのライブで入手したグッズや特典のセットです。点数かぞえておりませんがかなりあります。ミオさんのサイン入りチェキもあります！ほぼ未使用で暗所にて保管しておりました。写真類に関してはアルバムに入れて保管しておりましたので、出し入れの際の指紋など若干あるかもしれません。ラバーバンド、タオル、Tシャツはライブで数回使用しました。洗濯して畳んで保管しておりました。ブラックのTシャツは未使用です。TシャツのサイズはどちらもMです。スマホリングは使用済みで、粘着面にビニールをつけてあります。粘着力はまだありますがこちらはオマケ程度にお考えください。ビニールバッグは折りシワ等ありますのでこちらもオマケ程度にお考えください。詳細が知りたいものやアップで見たいものがございましたらコメントにてお知らせください。ご購入前に必ずプロフィールをお読みください。ミオヤマザキmiotakaShunkichiHang-Changバンドライブグッズミラースマホカバースマホケーススマホリングラバーバンドラババンマスクコンドーム缶バッジ缶バッチキーホルダーマスコットストラップみお札シールステッカーチェキサインフォト写真ララバンTシャツタオルバンTビニールバッグビニバ
http://narcologia.ru/goods/troupe460111.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador337906.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador204406.html
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ミオヤマザキ グッズセット | フリマアプリ ラクマ
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お知らせ】 ミオヤマザキ オフィシャルNEWグッズ発売 ...
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