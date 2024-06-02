輸送箱も未開封 サタンサーベル TAMASHII Lab 伝票跡なし

●プレミアムバンダイにて購入いたしました。●輸送箱も未開封のため、万一の不具合にはご対応できかねます。●伝票跡ございません。●そのまま発送伝票をお貼りします。●見落とし等ある場合がございます。ご了承の上ご購入お願いいたします。●タバコは吸いません。また、ペットもおりません。●自宅保管のため神経質な方は検討した上でご購入お願いいたします。仮面ライダーBLACK仮面ライダーBLACKSUNブラックサンシャドームーンSHADOWMOON



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