【真作】弘祥/南無阿弥陀佛/名号/掛軸☆宝船☆AB-440

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【真作】【参考】弘祥【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は紙本で金チラシです。本紙、表装共に良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 200cm × 幅 61cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などございましたら、お気軽にコメントくださいませ。☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。