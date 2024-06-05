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木彫『はな観音』
商品番号 L75888072848
商品名

木彫『はな観音』
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 15,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・仏師・石川時彦作・H:14.5cm、W:12.5cm、D:11.0cm。・作者直筆共箱付。・美麗。時間経過の為、木肌は落ち着いて来　ています。
http://narcologia.ru/goods/recuperation682621.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring827396.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual15046.html

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