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【未開封】ルギアV プロモ（ミステリーボックス）
商品番号 E85475594255
商品名

【未開封】ルギアV プロモ（ミステリーボックス）
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...シングル特徴...プロモーションカード(PR)ルギアVプロモ（ミステリーボックス）の未開封です。トラブル防止の為、プレイ用でお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly107684.html
http://narcologia.ru/goods/peroration411715.html
http://narcologia.ru/goods/calling970050.html
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