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ブルマァク ミラー００７号 潜水艦（ブリキ自動潜水・浮上）全長：２３cmくらいです。ミラーマンに登場した潜水艦のおもちゃ（ブリキ）未開封のため状況不明昭和の古いものですが錆もなく状態は良いと思います。ケースの汚れなどあるため画像にてご確認お願い致します。ご理解のある方のみ よろしくお願い致します。神経質な方はご遠慮お願い致します。当時、お店の景品か何かで大量購入した時の残りようで他にも他にも多少在庫あります。複数個希望の方はコメントください。複数ご希望の方のみセット値引き対応させていただきます。トラブルのない気持ちの良いお取引となりますよう商品をよくご確認の上、不明点はお気軽にコメント欄よりお問い合わせ下さい。値段交渉、返品はご遠慮下さい。#レトロ#昭和#日本製#ブリキ#特撮＃ミラーマン#潜水艦#ミラー007号#ブルマァク#ブルマアク※発送日について※基本的に2-3日での発送となりますが、稀に数日頂く場合もございます。よろしくお願い致します。