【ポケカ】 ゲコガシラ ゲッコウガ ミラー

ポケモンカードゲームBESTofXYミラー仕様ゲコガシラ2枚ゲッコウガ(かげぬい)1枚ゲッコウガ(みずしゅりけん)1枚開封後スリーブ保管しているため目立つ傷はありませんが、神経質な方は購入を控えてください。観賞用ではなくプレイ用とお考えください。○ガイドラインに沿った取引をお願いします。○即購入OKです。ただし、商品や発送方法、お届け希望日などの質問及び要望は購入前にお願いします。○値下げやまとめ売りなどについては、ご相談ください。○商品の初期傷については管理外ですので、問い合わせは製造元にお願いします。○写真追加の要望にはお答え致しかねます。商品情報にすでにある写真からご判断ください。写真撮影のために何度も商品を出し入れしますと、商品を傷つけるリスクが高まるので、ご了承ください。○取り置きはいたしておりません。ご了承ください○基本的に商品の値段に送料を含めているので、その点は考慮願います。○配送方法の変更を希望されはる場合は、お申し出ください。配送方法に応じて送料分を加算し対応いたします。※ゆうゆうメルカリ便希望の場合、+222(ゆうパケット)または、+888(ゆうパック)となります。○輸送中のトラブルにつきましては、一切の責任を負いません。○購入後、発送日時を問うメッセージを送る方が多いですが、商品説明欄に記載されておりますので、そちらをご覧ください。○ご不明な点がありましたら、ご質問ください。ボックスパックシングル···シングル



