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手摺木版画　復刻歌麿浮世絵　重要民俗文化財選定保存技術
商品番号 Q46308302830
商品名

手摺木版画　復刻歌麿浮世絵　重要民俗文化財選定保存技術
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 17,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

額装しています。額は別注で作りました。額のサイズは大凡ですが縦48.横90弱長く飾ってました。焼けや版画の中に小さな染みも見られます。が、歌麿を見事に復刻した現代の名工たちの技の結集です。彫師、摺師、用紙などは画像最後の方をご覧ください、詳しく書かれています。購入時は結構なお値段でしたが、全体の色は均等ですが退色もしていますし、シミなどもありますので状態を加味し、お好きな方にお譲りできたら幸いです。
http://narcologia.ru/goods/reflector993364.html
http://narcologia.ru/goods/browse492091.html
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手摺木版画 復刻歌麿浮世絵 重要民俗文化財選定保存技術-

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