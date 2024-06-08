額装しています。額は別注で作りました。額のサイズは大凡ですが縦48.横90弱長く飾ってました。焼けや版画の中に小さな染みも見られます。が、歌麿を見事に復刻した現代の名工たちの技の結集です。彫師、摺師、用紙などは画像最後の方をご覧ください、詳しく書かれています。購入時は結構なお値段でしたが、全体の色は均等ですが退色もしていますし、シミなどもありますので状態を加味し、お好きな方にお譲りできたら幸いです。



手摺木版画 復刻歌麿浮世絵 重要民俗文化財選定保存技術-



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