Blackpink トレカ　8枚セット　シーグリ　2020 ktown特典

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商品詳細
JisooJennieRoswLisaPhotocardWelcomingCollectionKtownPOB即購入可⭕️値下げ不可❌バラ売り不可❌素人保管になりますので神経質な方は購入をご遠慮下さいませ。初期キズやスレ等の韓国製品にご理解ある方のみご購入下さい。ダンボールで補強して発送します。メルカリ便は+150円になりますので購入前にコメント下さい。ブルピンブラックピンク BlackPink当方のBlackPink出品はこちら→#コチャBlackpink
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