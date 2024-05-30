YAMAHA ユーフォニアム 色々セット 【お盆限定価格！】

○即購入【8月15日までの限定価格です！】YAMAHAYEP-621S本体、ケース、付属マウスピース＋Bach5G太管マウスピース＋HAMILTON譜面台＋YAMAHAサイレントブラスチューナー、チューナーマイク＋ピストンオイル2種、スライドグリス4つ持ち手サポート用クッションカバークロス(使用済)3枚のセットです。◾︎YAMAHAYEP-621Sメーカー価格：440,000円市場価格：396,000円※2019年購入※ピストン、スライド問題なく動きます。※本体に使用故の傷はありますが、大きな傷や凹みはありません。※1部跡が残っている部分がありますが(写真3枚目)、シルバーポリッシュ等を使用すれば取れると思います。※ケースに傷あり(画像4.5枚目)※映り込みのため写真一部加工しております。◾︎YAMAHAサイレントブラスメーカー価格：68,000円市場価格：41,580〜46,200円※2019年購入※数回使用程度◾︎Bach5Gマウスピース2019年に8,000円ほどで購入↓YAMAHA公式引用B♭管。バルブシステムは4ピストン。ベルはイエローブラス直径280mm、ボアサイズは14.5mm（第1～第3）/16.8mm（第4）、銀メッキ仕上げ。状態は良いと思いますが、中古品であるためご理解頂ける方のみご購入下さい。種類···ユーフォニアム種類···ユーフォニアム



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