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狗丸トウマ 亥清悠 きらどるぬいぐるみ
商品番号 V50064564558
商品名

狗丸トウマ 亥清悠 きらどるぬいぐるみ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 5,171 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらアイドリッシュセブンきらどるぬいぐるみ狗丸トウマくん、亥清悠くんの2点セットになります。どちらもプライズにて獲得後暗所にて保管しておりました。素人保管のため神経質な方はご購入をお控えください。即購入可能です◎
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