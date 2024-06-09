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ポケモンカード ホロンエネルギー 超 キラ
商品番号 D97475649177
商品名

ポケモンカード ホロンエネルギー 超 キラ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

入手以来大切に保管しておりましたが、この度コレクション整理のため出品いたします。古いカードですが目立った傷もなく状態は良好です。ポケモンカードポケカpcgadvホロンボックスパックシングル···シングル
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