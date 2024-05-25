サンタクロース テディデキャンタ プラチナ 空ボトル 限定 テディベア シルバー

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テディデキャンタプラチナ(PLATINUM)シルバー限定ボトルサンタクロース可愛いテディベア型の高級ブランデーデキャンタの空ボトルです。高さ約20cm日本製手作業で色付けして仕上げている為風合いに個体差があります。陶器製ですがぬいぐるみの様なシルエットでとても可愛いです。新品は一体2万ほどする高級なボトルです。ハート部分にブランデーが入ってましたが中身は入ってません。サンタのマントに汚れあります。本体には目立つキズなどは見当たりませんが細かいキズ汚れなどはあると思います。画像で確認いただき、気になる事がありましたら購入前にご質問下さい。あくまでも素人自宅保管のUSED品なので状態は画像でご確認頂きご理解頂ける方でお願い致します。同梱包が可能な品でしたら重複送料分をお引き致します。あまり大きくなると破損の危険があるため同梱包出来ない場合があります。＃ブランデー＃bare＃熊＃クマ＃くま＃テディベア＃テデイ＃置物＃インテリア＃オブジェ＃BAR＃ホスト＃クラブ＃キャバク＃クリスマス＃Xmas＃christmas