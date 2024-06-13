うさまる ハッピーバック 2023 うさぎ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！即購入可能です◎バラ売りとお値下げはいまのところ考えておりません(\u003e\u003c)【内容】(バッグ本体)幅34×高さ34×マチ10cm(持ち手)27cm(ぬいぐるみ)うさまる:幅18×奥行11×高さ30.5cmうさこ:幅18×奥行11×高さ30cm(ブランケット)縦60×横79cm(ヘアターバン)縦9×横24cm(バンド長さ)16～27cm(クリアスクエアポーチ)幅18×高さ13×マチ5.5cm(缶バッジ)直径5cm(ピンズ)縦4×横2.5cm(アクリルキーホルダー)縦7.5×横4.4cm(前髪クリップ)縦3.5×横4.8cmうさまるうさこちびちびLINEラインぬいぐるみハッピーバッグ
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