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未開封新品　昭和レトロ　チャームバッグ　おままごと/お買い物セット
商品番号 O46858621670
商品名

未開封新品　昭和レトロ　チャームバッグ　おままごと/お買い物セット
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！昭和レトロなチャームバッグになります！お買い物、おままごとができるバッグになります！未開封新品です。長期保管のため、外袋に汚れが見られます。発送は、防水に配慮した梱包を心掛けますので、ご検討よろしくお願いいたしますm(__)m#昭和#昭和レトロ#レトロバッグ#おままごと#お買い物#チャームバッグ
http://narcologia.ru/goods/choice282585.html
http://narcologia.ru/goods/peroration494215.html
http://narcologia.ru/goods/reflector639364.html

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