仮面ライダーソフビフィギュア　17種セット　レトロ

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商品詳細
仮面ライダーのソフビ人形になります。30年ほど前のものです高さは10㎝です。17種セット古いものなので多少の擦れとかキズがあります。あとは写真で確認お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis31244.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual859746.html
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