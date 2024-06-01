セルマー アルトサックスSA-80Ⅱ GL W/E

種類···サックスセルマーアルトサックスの出品です。シリアル50万番台、ジュビリー前の中期モデル彫刻入りです。日本総輸入元、野中貿易による、世界的アルトサックス奏者、マルタ氏の選定書付きです。管体、ネック共に凹み、曲がりなどは無く、良く鳴ります(あくまで個人の感想です)。ラッカーの少しの剥げ、小キズ、錆などは、年代相応に有りますが、全体として状態は良いと思います。ネックコルクがメタル用に薄くなっていますので、ご購入後にこちらを含めて調整必須と思われます。外観はまだ手彫りの時代の彫刻が入っていて、所有する歓びを感じさせてくれると思います。1週間限定値下げ出品致します。その後は、自分で使い続けるか、今までの出品ページで値段を戻して載せるかします。よろしくお願い致します。



Selmer Paris セルマー アルトサックス SA-80II w/o GL S/N:382xx4 ...



Selmer Paris アルトサックス セルマー SA-80II(シリーズ2) ジュビリー ...



セルマー アルトサックス SA-80Ⅱ GL W E マルタ氏選定書付き 器材 ...



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H.Selmer SA802Jubilee GL シリーズ2 アルトサックス Eb ゴールド ...



Selmer Paris 【時価商品】 アルトサックス セルマー SA-80II(シリーズ ...



アルトサックス セルマー SA-80II （シリーズ2） w/e （彫刻付 ...



Selmer (セルマー) アルトサックス Selmer Paris SA-80(I) w/e GL 左 ...



SELMER アルトサックス AS SERIE III W/E GL シリーズ3【福岡パルコ店 ...



中古】SELMER セルマー / アルトサックス SA80II W/O【ウインドパル ...



売約済】【中古入荷!!】アルトサックス〈Selmer〉SA80 シリーズⅡ GP ...



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中古/SELMER/アルトサックス/SA-80II W/E GL/730xxx/usa169 - ISHIMORI ...



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