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家庭教師ヒットマンREBORN ニューボンゴレリング 嵐 アニマルリング　瓜
商品番号 T54745167868
商品名

家庭教師ヒットマンREBORN ニューボンゴレリング 嵐 アニマルリング　瓜
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家庭教師ヒットマンREBORNニューボンゴレリング嵐獄寺隼人アニマルリング　瓜数年前にアニメイトにて購入したものになります。コスプレの為一度使用しました。ニューボンゴレリング・アニマルリング・リングボックスの画像の3点での出品です。（ニューボンゴレリングのチェーン無し）購入後自宅にて保管、着用等は特にしておりません。素人保管の為、細かなキズ等ついている場合がございますので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。即購入okです。キャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···アクセサリー
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