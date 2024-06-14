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ノーブランドストラトタイプギター
商品番号 N74557447392
商品名

ノーブランドストラトタイプギター
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 6,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます、譲り受けたギターで詳細はわかりません、アンプつないだ直後やボリュームノブを回すとガリや音が出ない場合がありますがボリュームノブや切り替えスイッチを動かすと出ます、素人目ですがネックの反りは見受けられませんでした、ネックキズ等ありますが艶出し塗装でうっすらと虎目があり見た目がいいですあとネック太めなのでコード弾き向いてるかと思います電気系が不安定なのでジャンク扱いで宜しくお願い致します。ストラトのいい音出ます
http://narcologia.ru/goods/mobilehome47943.html
http://narcologia.ru/goods/peroration676015.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation175124.html

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