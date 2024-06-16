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いただきものです。絵画が好きな方ぜひ。縦48横62センチ絵画油絵骨董絵画油絵油彩水彩画水墨画色紙色紙画色紙額縁日本画桜大覚寺老人ホーム客間待合室床屋美容院和室飲食店喫茶店ラーメン屋歯科院病院玄関寝室片岡球子東山魁夷横山大観マルクシャガールカシニョールシャロワ和食店洋食店診察室小児科娯楽施設新築祝い会館ホテルロビー会議室体育館スナック居酒屋クラブカフェカフェインテリア佐伯祐三荻須高徳宮永岳彦小磯良平斉藤三郎料亭旅館還暦プレゼント誕生日プレゼントお祝い古都京都奈良春