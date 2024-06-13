ベルナール・シャロワ「RACHEL」リトグラフ 作品保証書付き 直筆サイン入り

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ご覧いただき誠にありがとうございます。作品名：「RACHEL」作家名：ベルナール・シャロワ技法：リトグラフ直筆のサイン・エディションナンバーが入っています。限定150部の内、第89号作品保証書が付属いたします。アクリル板の額装です。※箱は付属いたしません。額に傷、アクリルに少し傷がございます。写真を掲載しておりますので、ご確認の上ご検討いただければ幸いです。サイズ額：縦70センチ×横60.5センチ×厚さ3センチ内窓部分：縦48センチ×横38センチ画：縦45センチ×横37センチ＜作者来歴＞ベルナール・シャロワ BernardCharoy1931年～現在に至る。フランスの洋画家。ロレーヌ生まれ。1955年にモンマルトルのアトリエ・ド・ジョワに入り、デッサン、油絵、リトグラフを3年間学ぶ。1957年から本や雑誌の挿絵の制作を行う。1960年にパリのギャラリーで、絵画とデッサンの展示会を開く。1970年に初めての挿画本を制作する。1976年にスイス・バーゼルの国際展に出品する。1977年にドイツ・ケルンの国際展に出品する。フランスでオリジナル・リトグラフ集「レ・ミュティンヌ」を出版する。1980年に東京で個展を開催する。1981年にサンフランシスコのアート・ショーで出品する。1983年には日本各都市で展示会を開く。1986年にニューヨークのアート・ショーで出品する。1991年に東京・名古屋・大阪で展示会を開く。1999年に札幌・東京・横浜・広島で来日展を開催する。2002年に東京・千葉で”ベルナール・シャロワ来日展”を開催する。発送は佐川急便、平日のみとなります。予めご了承くださいませ。宜しくお願いいたします。※転載防止の為、画像にID記載しております。メルカリ以外で出品されている商品は全て在庫の無い空出品です。ご注意くださいませ。1053#骨董 #骨董品 #洋画 #洋画家 #アート #美術 #絵画 #画家 #アーティスト #オブジェ #かわいい #おしゃれ #インテリア #アンティーク #ヴィンテージ #版画 #ディスプレイ #イラスト #ポップアート #ポップ #現代アート #現代美術 #フランス #ヨーロッパ 種類...リトグラフ・石版画形式...額縁入り主題...人物・肖像