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Fender ギター\u0026ベース用ヘッドフォンアンプ MUSTANG™ MICRO
商品番号 G84267976519
商品名

Fender ギター\u0026ベース用ヘッドフォンアンプ MUSTANG™ MICRO
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023/07/13Amazonで新品購入数回使用のみの美品ですギターで使用しましたが使い方も簡単でBluetoothを使って音楽を流しながら手持ちのイヤホンで一緒に演奏するのが楽しかったです当方DTM環境揃えてしまってこちら必要なくなったので出品致しました定価18,480円⇒15,000円での出品です。タイプ···その他
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