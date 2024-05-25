尾崎匠海 BREAK THE CODE ペンラ

📍2022 𝘐𝘕𝘐 1𝘚𝘛 𝘈𝘙𝘌𝘕𝘈 𝘓𝘐𝘝𝘌 𓂃 𝘉𝘙𝘌𝘈𝘒 𝘛𝘏𝘌 𝘊𝘖𝘋𝘌 𓂃 愛知公演で最前列引けたことが一生の思い出 幸せをいっぱいありがとう 🏻🧡 #INI #アイエヌアイ #木村柾哉 #西洸人 #田島将吾#許豊凡 #髙塚大夢 #後藤威尊 #尾崎匠海 #藤牧京介 #佐野雄大 #池﨑理人#松田迅 #iniアリーナツアー #breakthecode