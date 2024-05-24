Bach 1-1/4G トロンボーン太管用マウスピース

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商品詳細
Bach(バック)のトロンボーン太管用マウスピースです。サイズ：1-1/4Gリム内径：27.50mmリム形状：MTかなり丸いリムカップ深さ：D特徴：1Gに比べて直径は狭いものの、たいへん大きく深いカップのモデル。その音色は、最近のアメリカ・スタイルで演奏する人に好まれている。(カタログより)少々シャンク傷がある程度のきれいな状態と思いますが、中古品であることをご理解の上ご購入ください。都合により、8/11〜8/14の期間は発送できません。ご了承ください。#バストロンボーン#ユーフォニアム#マウスピース
http://narcologia.ru/goods/contemplate229977.html
http://narcologia.ru/goods/ordering121379.html
http://narcologia.ru/goods/reboot884836.html
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