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Bach 1-1/4G トロンボーン太管用マウスピース
商品番号 P45035953626
商品名

Bach 1-1/4G トロンボーン太管用マウスピース
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Bach(バック)のトロンボーン太管用マウスピースです。サイズ：1-1/4Gリム内径：27.50mmリム形状：MTかなり丸いリムカップ深さ：D特徴：1Gに比べて直径は狭いものの、たいへん大きく深いカップのモデル。その音色は、最近のアメリカ・スタイルで演奏する人に好まれている。(カタログより)少々シャンク傷がある程度のきれいな状態と思いますが、中古品であることをご理解の上ご購入ください。都合により、8/11〜8/14の期間は発送できません。ご了承ください。#バストロンボーン#ユーフォニアム#マウスピース
http://narcologia.ru/goods/contemplate229977.html
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