Bach 1-1/4G トロンボーン太管用マウスピース

Bach(バック)のトロンボーン太管用マウスピースです。サイズ：1-1/4Gリム内径：27.50mmリム形状：MTかなり丸いリムカップ深さ：D特徴：1Gに比べて直径は狭いものの、たいへん大きく深いカップのモデル。その音色は、最近のアメリカ・スタイルで演奏する人に好まれている。(カタログより)少々シャンク傷がある程度のきれいな状態と思いますが、中古品であることをご理解の上ご購入ください。都合により、8/11〜8/14の期間は発送できません。ご了承ください。#バストロンボーン#ユーフォニアム#マウスピース



Bach 1.1/2G マウスピース トロンボーン用 太管 バック 【 新所沢パルコ店 】



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