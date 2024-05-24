人間国宝　藤本能道の愛弟子【橋詰正英】　釉描加彩秋虫図　長四角皿　キリギリス



人間国宝 藤本能道の愛弟子【橋詰正英】 釉描加彩秋虫図 長四角皿 ...



藤本能道／草白釉釉描色絵金彩五位鷺之図扁壷 FUJIMOTO Yoshimichi ...



慶應◇人間国宝【藤本能道】秀逸作 草白釉 色絵飛鴨図壷 極上に洗練 ...



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本物 萩焼 山根清玩 ５個セット ぐい呑み 釉花彩 割高台（A-006） 陶芸 ...



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円高還元 【JOHN DIX ジョンディックス】花入 壺 桐共箱 栞 底部在銘 ...



藤本能道《美男桂尉鶲図隅切り大筥》 －丸沼芸術の森コレクション ...



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21770 人間国宝 藤本能道 (色絵木蓮文徳利) FUJIMOTO Nodo | 近代美術 ...



藤本能道／雪白釉釉描加彩翡翠図面取壷 FUJIMOTO Yoshimichi ...



藤本能道 草白釉釉描色絵金彩紅梅尉鶲図四角筥 | 銀座 黒田陶苑



23699 人間国宝 藤本能道 (色絵竹雀図ぐい呑) FUJIMOTO Yoshimichi ...



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人間国宝 藤本能道の愛弟子【橋詰正英】 釉描加彩秋虫図 長四角皿 キリギリスサイズ(約)12.5cm×28cm×1.7cm東京藝術大学で陶芸を学び、人間国宝の藤本能道の内弟子となって修業した後、日本伝統工芸展や大手百貨店での個展などを中心に精力的に活躍し、色絵磁器による花鳥文様の爽快な表現で人気を博す陶芸家【橋詰正英】作。 現在、藤本能道の作風を最も巧みに受け継いだ陶芸家といえます。 藤本能道の確立した高度な画力が必要とされる色絵描画に、現代的な美意識や独自の解釈を溶け込ませ、非常に優美な色絵陶芸を展開する人気作家！ 師の雪白釉を彷彿とさせる美しい白地に、精妙な釉薬を展開し、笹の葉とキリギリスの姿を、実に装飾性豊かな写生画として描写しています。 その出来栄えの良さ、堂々とした作域に、大きな感動と納得をいたします。 無傷完品！ 共箱・共布・略歴栞・個展パンフレット付き。