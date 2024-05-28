【状態良好】YAMAHA クラリネット YCL27 音出し確認済み

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即購入大歓迎^_^即購入前提の、価格交渉のみ応じます(^^)/交渉希望の方は、金額のご提示をお願いしますm(__)m閲覧いただきありがとうございます^_^キラリリショップです(^^)/メーカー：ヤマハ型番(商品名)：YCL-27#キラリリショップ楽器はこちら！◆商品の状態◆たんぽの劣化も少なく、大変良い状態です画像でご確認ください！◆メンテナンス項目◆メンテナンス時、金属部をきれいに磨いたうえで出品しております！ジャンク訳アリなどの記載のないものは、全て音出し動作確認済みになります。安心してご購入下さいませ(^^♪◆付属品◆写真の物で全てとなります。◆商品説明◆ABS樹脂管体、銀メッキkey仕上の1974年から1983年に作られたモデルになります。通常使用によるロゴ文字かすれ少しある程度の綺麗な良いコンディションです。吹きやすく鳴らしやすく、音程も良く木製に比べて取扱も楽なので吹奏楽や音楽教室の入門用としてお奨めできます。上級モデルで採用する銀メッキkey仕上なので滑りにくく手に馴染みます。※扱っている商品のほとんどが中古品になります。汚れやキズなどある場合がございます。画像を見てご判断ください。商品の感じ方には個人差があるので、神経質な方中古品にご理解いただける方の購入をお待ちしております。※万が一、商品説明にない不備があれば、受取評価前に連絡いただければ返品保障いたします。※領収書の発行は行っておりません※他サイトや店頭でも販売しておりますので、予告なく削除されることもございます。お早目の購入をお願いします。私のショップでは、ベビー用品家電スポーツアウトドア楽器など、多種多様な商品を取り扱っております。アルコール除菌簡易クリーニングをしたのち、丁寧に梱包し、発送いたします。キラリリショップ楽器をご覧いただきありがとうございました#キラリリショップSKU 916_8_14_18800_14800種類...クラリネット