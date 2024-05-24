ポケモンカード カミツレのきらめき SR

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商品詳細
ポケモンカードカミツレのきらめきSRです。とてもきれいなカードだと思います。傷や汚れを気になさる方はご購入をお控えください。掲載画像で状態の確認をお願いいたします。折れ濡れ対策をしっかり行い発送いたします。すり替え防止のため返品不可、値下げ交渉も不可とさせていただきます。
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